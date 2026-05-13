نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مراسم تنصيب فخامة يويري كاغوتا موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، والتي أُقيمت في العاصمة كمبالا.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية أوغندا، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم تطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة موسيفيني معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتأتي مشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في مراسم التنصيب ضمن التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع الدول الأفريقية الصديقة، وترسيخ أطر التعاون معها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار في قارة أفريقيا.