رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع قادة دول شقيقة وصديقة احتواء التصعيد في المنطقة

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالات هاتفية مع كل من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق،

سلطان عمان الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وجرى خلال هذه الاتصالات بحث التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تمس أمن دول المنطقة واستقرارها، وذلك إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي الاتصالات في إطار المشاورات المكثفة التي يجريها سموه بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سموه وقادة الدول الشقيقة والصديقة أن التوترات التي تشهدها المنطقة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي، داعين الأطراف كافة إلى التحلي بالحكمة واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، مشددين على دعم بلدانهم بكل ما من شأنه تحقيق التهدئة عبر الوسائل الدبلوماسية.

كما شدد سموه والقادة على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري للتصعيد واحتواء الأزمة من خلال فتح قنوات للحوار تسهم في الوصول إلى حلول سلمية، بما يجنّب المنطقة وشعوبها مزيداً من الأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.