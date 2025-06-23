«الرقابة النووية»: لا تأثيرات على الدولة

طمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجمهور بأن الجهات الوطنية المختصة تتابع عن كثب تطورات الوضع المرتبط بالمنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أكد مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول مجلس التعاون.

وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها على اطلاع ومتابعة مستمرة للمستجدات، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وتستلم بشكل دوري التحديث من القنوات الرسمية.

وقالت الهيئة، إنه بناء على المتابعة المستمرة للموقف فإنها تؤكد عدم وجود تأثيرات على الدولة نتيجة هذه التطورات، وتدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة.

في الأثناء، أكد مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول مجلس التعاون حتى الآن، وأن المؤشرات البيئية والإشعاعية لا تزال ضمن المستويات الآمنة، والمسموح بها فنياً، في ظل ما شهدته المنطقة من أحداث، وذلك وفقاً لما أوردته الأمانة العامة لمجلس التعاون.

كما أفادت الأمانة العامة بأنه بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء ستتم متابعة الحالة وتطوراتها بشكل مستمر، عبر منظومات الرصد والإنذار المبكر، على أن تنشر التقارير الصادرة عنها بصورة مستمرة فور ورودها.