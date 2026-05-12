الإمارات: استهداف الملاحة يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة

«الخارجية» تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في المضيق

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيّرة، الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية، وتصعيداً خطيراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها.

كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.

في الأثناء، شاركت الإمارات متمثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الاجتماع الـ84 للجنة حماية البيئة البحرية، الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية «أي.إيم.أو» في لندن، وذلك في إطار التزامها المتواصل بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة قطاع النقل البحري.

وشهد الاجتماع اعتماد عدد من المقترحات التي تقدمت بها دولة الإمارات بتأييد أغلبية الدول الأعضاء، من أبرزها القرار بشأن إجراءات حماية البيئة البحرية في بحر العرب وبحر عُمان ومنطقة الخليج، ولا سيما في مضيق هرمز وحوله، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

كما تم اعتماد مشروع تعديلات اتفاقية إدارة مياه «الصابورة»، إلى جانب القرار المتعلق بالمبادئ التوجيهية لإدارة مياه الصابورة ووضع الخطط المرتبطة بها، بما يعزز حماية النظم البيئية البحرية من الكائنات الدخيلة.

واعتمدت اللجنة قرار بشأن استراتيجية 2026 وخطة العمل لمعالجة النفايات البلاستيكية البحرية من السفن، في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو الحد من التلوث البحري وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتأتي المشاركة في سياق الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم العمل الدولي المشترك، وتعزيز منظومة النقل البحري المستدام، بما ينسجم مع توجهاتها الاستراتيجية في حماية البيئة البحرية وتحقيق الحياد المناخي.