الإمارات توقع على اتفاقية انضمامها إلى صندوق منظمة التعاون الإسلامي لدعم شباب الساحل وبحيرة تشاد





وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الانضمام إلى صندوق منظمة التعاون الإسلامي لدعم الشباب في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وذلك خلال اجتماع الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة المنعقد في إسطنبول خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو 2025.

وقام معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة بالتوقيع على اتفاقية الانضمام.

ويأتي توقيع الإمارات على النظام الأساسي للصندوق والذي يتخذ من نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية مقراً له، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الإسلامي ودعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجا.

ويهدف الصندوق إلى تمكين الشباب في منطقة الساحل وبحيرة تشاد عبر دمج الشباب في التنمية وتعزيز نهج الوسطية والاعتدال لمواجهة التطرف والارهاب من خلال تعزيز الفهم المعتدل للإسلام، وتقليص معدلات الفقر عبر برامج تشغيل وتدريب الشباب.