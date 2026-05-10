عبدالله بن زايد ووزير خارجية إستونيا يبحثان المستجدات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع مارغوس تساكنا، وزير خارجية جمهورية إستونيا، المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات.

وأدان سموه ومارغوس تساكنا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة.

وأكد الجانبان حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.