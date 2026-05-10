رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء المجر بأدائه اليمين وحاكمة كندا بتعيينها

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى بيتر مجر، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في المجر.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى لويز أربور، بمناسبة تعيينها حاكمة عامة لكندا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى بيتر مجر رئيس وزراء المجر.

كما بعث سموهما، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لويز أربور، الحاكمة العامة لكندا.