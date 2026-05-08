الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الإمارات

أعربت دولة الكويت الشقيقة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الجمعة أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وتصعيداً مرفوضاً يقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.