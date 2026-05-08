مجلس التعاون الخليجي يدين الادعاءات الإيرانية تجاه الإمارات

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية من ادعاءات باطلة ومرفوضة تجاه دولة الإمارات.

وأكد البديوي في بيان أن هذه الادعاءات المضللة تأتي امتداداً للنهج التصعيدي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران تجاه دول المنطقة، مشيراً إلى أن إيران لم تكتفِ باعتداءاتها الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بل واصلت محاولاتها السافرة لتشويه الحقائق، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية. وشدد البديوي على أن ما ورد في البيان الإيراني يعكس إصراراً واضحاً على تأجيج التوترات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤكد نهجها العدائي الذي يهدد أمن المنطقة وسلام شعوبها.

واختتم البديوي بيانه مؤكداً أن دول مجلس التعاون تقف صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدعم كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وأن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة.

من جهته، أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات والادعاءات الإيرانية العدائية والاستفزازية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً ونهجاً عدوانياً مرفوضاً وانتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة بائسة للمساس بسيادة دولة الإمارات والتشكيك في مواقفها الثابتة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أمس، أن هذه التصريحات التحريضية تعكس استمرار النهج العدواني لإيران، التي لم تكتفِ باعتداءاتها السافرة ضد الإمارات وعدد من الدول العربية، بل تصر أيضاً على إثارة التوترات وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن لغة التهديد ومحاولات تزييف الحقائق وترويج المزاعم الباطلة لن تسهم إلا في تأجيج الأوضاع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

وشدد على رفض البرلمان العربي الكامل لأي محاولات تستهدف النيل من سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة أو التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن أمن الإمارات واستقرارها وسيادتها خط أحمر، وأن البرلمان العربي يقف بكل قوة إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة أي تجاوزات أو ادعاءات تستهدف أمنها الوطني أو استقلال قرارها السيادي.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إجبار النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والكف عن التصريحات والممارسات الاستفزازية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن استمرار هذا النهج التصعيدي يفاقم التوتر ويقوض فرص تعزيز الأمن الإقليمي.