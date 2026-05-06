رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع عدد من القادة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وتطورات المنطقة

رفض قاطع لأي مساس بسيادة الإمارات أو أمنها واستقرارها

في تأكيد لوحدة الموقف العربي والخليجي إزاء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات، تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالات هاتفية من عدد من قادة وزعماء خليجيين وعرب، عبّروا خلالها عن إدانتهم الشديدة لتلك الاعتداءات التي استهدفت مدنيين ومواقع ومنشآت مدنية داخل الدولة، ورفضهم القاطع لأي مساس بسيادتها أو أمنها أو استقرارها.

وأكدوا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، مشددين على تضامنهم الكامل مع دولة الإمارات ودعمهم لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وعكست هذه الاتصالات مجتمعةً موقفاً عربياً وخليجياً موحداً، يقوم على الإدانة الصريحة لهذه الاعتداءات، وتأكيد التضامن الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في جميع الإجراءات التي تتخذها، إلى جانب الدعوة إلى خفض التصعيد، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

البحرين

فقد تلقّى سموه اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر خلاله عن إدانة بلاده الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات.

مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة وخروجاً على القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى كونها تقويضاً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد جلالته أن مملكة البحرين تقف بشكل كامل إلى جانب دولة الإمارات، وتدعم جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مع التشديد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية في مواجهة هذه التهديدات.

قطر

كما تلقّى سموه اتصالاً من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، إضافة إلى ما تمثله من تصعيد خطير في المنطقة.

وأكد أمير قطر تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مشدداً على ضرورة احتواء التوترات وتجنب المزيد من التصعيد لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

السعودية

وتلقّى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الذي أعرب عن إدانة المملكة الشديدة للاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الدولية، وتقويضاً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

مصر

كما تلقّى سموه اتصالاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي أدان الاعتداءات التي تستهدف دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد الرئيس السيسي تضامن جمهورية مصر العربية الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية استقرار المنطقة.

الأردن

وتلقّى سموه اتصالاً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، وتقويضاً للأمن الإقليمي.

وأكد جلالته تضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مع التشديد على ضرورة وقف التصعيد والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي.

كردستان العراق

وتلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين. كما بحث الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.