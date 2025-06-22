«الهوية» تفوز بجائزة «GOVMEDIA» عن مشروع السفر الذكي

عززت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» رصيد إنجازاتها الإبداعية والابتكارية بحصولها على جائزة الاتصال الحكومي «2025 GOVMEDIA» بفئة «أفضل حملة تسويقية لعام 2025» عن الحملة التسويقية التي نفذتها حول مشروع «السفر الذكي»، وذلك خلال فعاليات مؤتمر وجائزة الاتصال الحكومي «GovMedia» التي عقدت في سنغافورة.

بهذه المناسبة، قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن الجائزة تمثل إضافة نوعية لسجل إنجازات الهيئة خلال عام 2025 وشهادة عالمية مهمة على تميّزها في الترويج والتسويق لمشاريعها الاستراتيجية، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على الهوية الإعلامية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها في مجال تقديم الخدمات الحكومية وتنظيم الحملات التسويقية لها.

وأضاف أن الجائزة تعكس حجم تأثير مبادراتها التسويقية وقدرتها على دمج الابتكار في أساليب التوعية عبر قنواتها الإعلامية والرقمية، ما يعزز من مساهماتها ودورها في نشر ثقافة التميُّز، وجعلها جزءاً لا يتجزَّأ من الممارسات الترويجية في تنفيذ نوعية الحملات وفقاً لأهداف وخطط مدروسة ومحددة ورسائل توعية واضحة وبلغاتٍ عدة، للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في الدولة.

وأكد أن تميّز مشروع السفر الذكي بوصفه مشروعاً استراتيجياً رائداً يستخدم أحدث التقنيات لتسهيل عبور المسافرين عبر مطار زايد الدولي واختصار زمن العبور إلى 7 ثوانٍ فقط، أسهم بشكل كبير في نجاح الحملة التسويقية التي نفذتها الهيئة، وكان مصدر إلهام للعديد من الأفكار المبتكرة التي قامت عليها الحملة، وجعلها من الحملات المتميزة التي تستحق الجائزة والتقدير.

تسلم الجائزة فريق الهيئة برئاسة العميد أحمد مطر الظاهري، مدير إدارة المشتريات بقطاع الخدمات المساندة.