الإمارات تستضيف غداً جلسة برلمانية «إماراتية-أوروبية» واجتماعاً «خليجياً-أوروبياً»

تستضيف العاصمة «أبوظبي» غداً حدثاً برلمانياً رفيع المستوى، حيث يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسة خاصة «إماراتية - أوروبية» بحضور روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها الأولى التي يقوم بها رئيس للبرلمان الأوروبي خلال فترة رئاسته إلى منطقة الخليج العربي، ما يؤكد على عمق ومتانة علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة رسمية من معالي صقر غباش.

وستشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، تهدف إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون البرلماني.

وضمن أجندة الزيارة، يستضيف المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس رئيس الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع معالي روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي في أبوظبي.

ويأتي الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي في سياق تنفيذ قرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الصادر خلال اجتماعهم الدوري الثامن عشر، الذي استضافه المجلس في أبوظبي بتاريخ 12 نوفمبر 2024، بهدف تعزيز الحوار البرلماني الخليجي الأوروبي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.