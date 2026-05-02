علي النعيمي يدعو إلى تكثيف التنسيق الدولي لضمان أمن الممرات البحرية

أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، إدانة دولة الإمارات للاعتداءات الإيرانية على أراضيها ودول المنطقة، كما أكد أهمية حماية أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، داعياً إلى تكثيف التنسيق الدولي لضمان أمن الممرات البحرية.

والتقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أمس في أبوظبي، إدوارد أندرو هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تحظى باهتمام قيادتي وحكومتي البلدين، وتشهد تطوراً وتعاوناً مستمرين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي إدانة دولة الإمارات للاعتداءات الإيرانية على أراضيها ودول المنطقة، مشدداً على رفضها القاطع لكل الممارسات التي تمس سيادة الدول وتهدد أمنها واستقرارها.

كما أكد أهمية حماية أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تكثيف التنسيق الدولي لضمان أمن الممرات البحرية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.