بحث التعاون بين الإمارات وأذربيجان في الذكاء الاصطناعي والمشاريع التنموية

التقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، خلال زيارة عمل إلى أذربيجان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل فخامة رئيس جمهورية أذربيجان معاليه تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التقدم والنماء.

وبحث معالي الهاجري مع فخامة علييف العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان وسبل تعزيزها وتطويرها، كما استعرضا مستجدات أعمال لجنة التعاون للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا تنوّع المشاريع والقطاعات التي تشملها. كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مشاريع تنموية مستقبلية بين البلدين.

وأكد فخامة علييف حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات.

كما تطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أشار فخامة علييف إلى أنه خلال مكالماته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد رفض بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات ودول المنطقة، وفي هذا السياق، أعرب فخامته عن تطلعه إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد ومستدام.

من جانبه، أعرب معالي الهاجري عن تقدير دولة الإمارات لموقف جمهورية أذربيجان في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفتها وعدداً من دول المنطقة.