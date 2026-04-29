الإمارات تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف يردع انتهاكات إيران

دانت الإمارات سلوك إيران في عرقلة الملاحة الدولية بمضيق هرمز، مشددة على أن ممارساتها هذه تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة بدون شروط وبشكل مستدام، مؤكدة أن موقفها بشأن المضيق راسخ في القانون الدولي وأنها على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف يردع إيران وانتهاكاتها ضد الملاحة البحرية، ولا سيما المرور العابر عبر مضيق هرمز. وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات البحرية وحمايتها في المجال البحري، والذي نشره موقع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «تقوم إيران بفرض رسوم غير قانونية على السفن العابرة وتعرقل الملاحة بشكل غير مشروع من خلال شنّ الهجمات والتهديدات وزرع الألغام إلى جانب إعاقتها لحق المرور العابر وممارسة التمييز شكلاً ومضموناً بين السفن الأجنبية في انتهاك صريح للقانون الدولي فضلاً عن سعيها لتكريس سيطرتها الدائمة على الملاحة عبر مضيق هرمز».

تعويض الأضرار

وأضاف معالي خليفة شاهين المرر: «في ظل هذا الإكراه الاقتصادي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، فإن بلادي تحمّل إيران المسؤولية، وتؤكد بأن إيران ملزمة بتقديم تعويض عن جميع الأضرار الناجمة عن أعمالها غير المشروعة دولياً». وأوضح أنه نظراً للأهمية الحيوية لهذا المضيق، فإن عواقب إغلاقه بدأت بالفعل تظهر عالمياً وستكون عميقة وواسعة النطاق، بما في ذلك أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والأسمدة الضرورية للزراعة، وبالأخص في دول الجنوب العالمي، والآثار بالغة الخطورة على الاقتصاد الدولي. وأضاف: «لا شك بأن السماح لإيران باستخدام هذا المضيق الدولي كأداة ضغط ولتحقيق مكاسب سياسية من شأنه أن يقوّض الاستقرار والأمن اللذين يتطلبهما النظام الدولي والتجارة العالمية، التي يعتمد عليها المجتمع الدولي. وإذا سُمِح لإيران بالاستمرار في إغلاق المضيق، فسيُشكّل ذلك سابقة خطيرة من شأنها أن تقوّض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الحيوية حول العالم».

حل دائم

وأكد معالي خليفة شاهين المرر، أن ممارسات إيران تؤكد الحاجة إلى عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتوصل إلى حل دائم يضمن حرية الملاحة وحق المرور العابر عبر مضيق هرمز بدون شروط وبشكل مستدام. وأضاف: «موقفنا بشأن المضيق راسخ في القانون الدولي. ودولة الإمارات على استعداد للمشاركة في الجهود الرامية إلى ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، والحفاظ على حرية الملاحة وحق المرور العابر فيه». وطالب معاليه إيران بالامتثال الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2817. وقال: «ندعوها إلى وقف جميع الأعمال والتهديدات ضد الملاحة البحرية، ولا سيما المرور العابر عبر مضيق هرمز. ونحث المجلس على اتخاذ موقف يضمن ممارسة الدول لهذه الحريات ويردع إيران وانتهاكاتها في هذا الصدد».