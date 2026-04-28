رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك هولندا بيوم الملك ورؤساء جنوب أفريقيا وتوغو وسيراليون بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى الملك ويليام ألكسندر، ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى يوم الملك، وفخامة سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وفخامة جان-لوسيان سافي دي توف، رئيس جمهورية توغو، وفخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلادهم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك ويليام ألكسندر، وفخامة الرئيس سيريل راما فوزا، وفخامة الرئيس جان-لوسيان سافي دي توف، وفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو.

وبعث سموهما برقيات تهنئة إلى معالي روب يتن رئيس وزراء مملكة هولندا، ومعالي فور غناسينغبي، رئيس مجلس الوزراء في توغو، ومعالي ديفيد موينينا سينجيه، رئيس مجلس الوزراء في سيراليون.