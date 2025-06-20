قدمتها «خيرية الشارقة».. 116 ألف طرد إغاثي ضمن «تراحم من أجل غزة» و«الفارس الشهم 3»

قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: إن الإسهام في حملة «تراحم من أجل غزة» وعملية «الفارس الشهم 3» واجب ديني وإنساني ضمن الدعم التي تقوده دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة لإغاثة المتضررين وإعادة الحياة في قطاع غزة إلى مسارها الطبيعي.

وأوضح الشيخ صقر القاسمي في تصريحات له تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق اليوم، 20 يونيو من كل عام، أن الجمعية نفّذت حزمة واسعة من المشاريع الإغاثية التي تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر بلغت في مجملها قرابة 116 ألف وحدة دعم متنوعة، منوهاً بأن الجمعية بادرت منذ الأيام الأولى للأزمة إلى توفير المواد الغذائية الضرورية من خلال توزيع أكثر من 32 ألف طرد غذائي على العائلات النازحة في المخيمات والملاجئ.

وقال: إن المساعدات تضمنت توزيع 10 آلاف من الأغطية والملابس الثقيلة لمواجهة موجات البرد التي تضرب القطاع في ظل انعدام وسائل التدفئة.

وأكد أن الاحتياجات لم تكن محصورة بالغذاء والكساء فقط، بل امتدت إلى احتياجات الأطفال، وقال: قمنا بتوفير 1.728 عبوة حليب للأطفال في ظل الانقطاع التام لهذا النوع من الأغذية عن الأسواق المحلية، إلى جانب توفير 3.000 حقيبة مدرسية متكاملة بالمستلزمات الدراسية دعماً للأطفال العائدين إلى مقاعد الدراسة رغم ظروفهم القاسية.

وأشار إلى أن الجمعية لم تغفل أزمة المياه التي فاقمت معاناة السكان، وتم تشغيل صهاريج مياه صالحة للشرب في عدد من المناطق، إلى جانب ترميم عدد من الآبار المتوقفة بفعل تدمير البنية التحتية لضمان وصول مياه نظيفة وآمنة للعائلات مع فتح باب التبرع مؤخراً لحفر 12 بئراً جديداً لتغطي احتياجات أكثر من 312.000 فرد من سكان غزة.