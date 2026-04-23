الإمارات تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

شاركت الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الأول لعام 2026، التي عُقدت في نيروبي، مؤكدة أهمية تبني نهج متكامل قائم على الابتكار والمعرفة في تطوير السياسات الحضرية، بما يعزز قدرة المدن على مواجهة التحديات المستقبلية وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمرونة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن مشاركة الدولة تأتي امتداداً لدورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحضري، وتعزيز تكامل السياسات في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتخطيط العمراني، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة.

وأوضح أن الإمارات تواصل تبنّي أفضل الممارسات العالمية، والعمل على تطوير نماذج حضرية مبتكرة قائمة على البيانات والتقنيات الحديثة، بما يعزز جودة الحياة، ويكرّس مكانة الدولة كشريك موثوق في صياغة مستقبل المدن على المستوى الدولي.

وناقشت الاجتماعات عدداً من القضايا ذات الأولوية، من بينها تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2026–2029، وتعزيز الاستدامة المالية وكفاءة تخصيص الموارد، إلى جانب استعراض التقدم المحرز في مجالات التخطيط الحضري والإسكان والبنية التحتية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية والجهات الأكاديمية.

كما تناولت الاجتماعات التوجهات المرتبطة بالنسخة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي، في إطار السعي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير نماذج تنموية أكثر شمولية واستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها في صياغة أولويات العمل الحضري العالمي، ودعم توجهات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نحو بناء مدن ذكية ومستقبلية، ترتكز على الابتكار وتضع جودة الحياة في صدارة أولوياتها.