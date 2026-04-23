رئيس الدولة وملك المغرب يبحثان هاتفياً العلاقات والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون، خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي، وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

كما بحث سموه وجلالة ملك المغرب، عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بجانب أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، من إيلون ماسك رائد الأعمال الأمريكي، بحثا خلاله المستجدات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفضاء، بجانب الفرص الواعدة التي تتيحها هذه القطاعات الحيوية ودورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. كما تطرق الاتصال إلى أهمية تسريع تبني الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات العالمية في مجالات الابتكار والتقنيات المستقبلية، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، بما يعزز القدرة على مواكبة التحولات العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.

من جانبه، أشاد إيلون ماسك، بنهج دولة الإمارات وشراكاتها الدولية الناجحة في مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، معرباً عن تمنياته للدولة مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.