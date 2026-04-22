الإمارات وبوليفيا تبحثان تعزيز التعاون في المياه والتنمية والصناعة

بحث إبراهيم سالم العلوي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو والسفير غير المقيم لدى دولة بوليفيا متعددة القوميات، مع معالي أوسكار ماريو جوسينيانو بينتو، وزير التنمية الإنتاجية والريفية والمياه في بوليفيا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التنمية الإنتاجية والزراعة وإدارة الموارد المائية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة.

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون في مجالات الأمن المائي والاستدامة، في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026” بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي، حيث أكد سعادة السفير الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية المرتبطة بقضايا المياه والعمل المناخي.

وفي هذا السياق، استعرض أبرز المبادرات الإماراتية الرائدة في هذا المجال، وفي مقدمتها “مبادرة محمد بن زايد للماء”، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، إلى جانب عدد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى مواجهة تحدي ندرة المياه عالمياً، وتعزيز تطوير حلول مبتكرة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وحشد استجابات دولية منسقة لضمان استدامة المياه.

كما تطرّق الجانبان إلى مبادرة “اصنع في الإمارات”، وما تمثله من منصة استراتيجية لدعم وتطوير القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز تنافسية المنتجات والشركات الإماراتية، حيث أعرب سعادة العلوي عن تطلع دولة الإمارات إلى تبادل الخبرات مع الجانب البوليفي في مجال تطوير الصناعة وتمكين القطاع الخاص.

وشهد اللقاء كذلك بحث سبل تشجيع الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الريفية، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون والشراكة.