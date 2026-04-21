الإمارات

السعودية تدين وتستنكر المخطط الإرهابي على الإمارات

وام

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)" تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة".