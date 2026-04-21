الإمارات تستعرض في ماليزيا أحدث تقنيات الأمن والدفاع

شهد الجناح الوطني لدولة الإمارات خلال اليوم الافتتاحي لمعرض خدمات الدفاع آسيا «DSA 2026»، حضوراً واسعاً ولافتاً من وفود الدول المشاركة، وممثلي الشركات العالمية المتخصصة في قطاعي الدفاع والأمن.

وتشارك دولة الإمارات في المعرض المقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن.

وفي اليوم الافتتاحي للمعرض، استضاف الجناح الوطني لدولة الإمارات، وفداً رفيع المستوى برئاسة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، و محمد خالد بن نور الدين، وزير دفاع ماليزيا، يرافقهم عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين، والشخصيات البارزة.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الدفاع والأمن، والتي تضمن أبرز الابتكارات في التصنيع الدفاعي المتقدم، والأنظمة الجوية والبرية، وحلول الدفاع البحري، والأمن السيبراني.

كما استقبل الجناح الوطني لدولة الإمارات وفوداً رسمية من؛ تايلاند، وصربيا، ونيجيريا، وكمبوديا، وزيمبابوي، مما يعكس مكانته كمنصة عالمية لتعزيز التعاون الدفاعي والحوار الاستراتيجي.

واستقطب الجناح على مدار اليوم أكثر من 1,800 زائر، من بينهم كبار المسؤولين العسكريين والوفود الدولية، وكبار المسؤولين في قطاعي الدفاع والأمن، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالقدرات والإمكانات والابتكارات الدفاعية المتقدمة التي تمتلكها دولة الإمارات.

واستعرضت الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن وهي؛ إيدج، كاليدس، ريسورس أندستريز، وأسيس للقوارب، أحدث أنظمتها وتقنياتها، التي حظيت باهتمام واسع من الوفود المشاركة وقادة الصناعة.

كما أسهم الجناح الوطني لدولة الإمارات في تعزيز التعاون خلال اليوم الأول من المعرض، حيث استضاف أكثر من 52 اجتماعاً في أجنحة العارضين والمساحات المخصصة للاجتماعات.

وعقدت شركة كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة في إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة «أدنيك»، عدد من الاجتماعات، للترويج للدورات المقبلة من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض ومؤتمر الدفاع البحري «نافدكس» لعام 2027، إضافة إلى معرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب «يومكس وسيمتكس» لعام 2028، وذلك بهدف استقطاب أسواق جديدة.

ويستمر معرض خدمات الدفاع آسيا، حتى 23 أبريل في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض، ويمكن زيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات في القاعة 4، الجناح رقم 4100، للتواصل مع كبار القادة والمسؤولين والمتخصصين والخبراء من الشركات الإماراتية الوطنية المشاركة، وتبادل الخبرات، والتعرف على الحلول الدفاعية المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية جديدة.