الإمارات تستعرض حلول الأمن والدفاع بكوالالمبور

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ19 من معرض خدمات الدفاع آسيا «DSA 2026» في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فيما يستعد الجناح الوطني لدولة الإمارات لاستقبال الوفود الدولية وصانعي القرار وقادة قطاع الدفاع في المعرض من 20 إلى 23 أبريل الحالي.

وتأتي مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات مُدن، حيث يجمع الجناح نخبة من الشركات الإماراتية الرائدة في قطاعي الدفاع والأمن ومن بين هذه الشركات «مجموعة إيدج» الرائدة عالمياً في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و«كالدس جروب»، و«ريسورس أندستريز» المزود المتخصص في حلول الأمن والدفاع و«أسيس للقوارب» المتخصصة في صناعة زوارق الإنقاذ عالية الأداء.

وتعود مجموعة «إيدج» للمشاركة في معرض خدمات الدفاع آسيا 2026 من خلال عرض متكامل متعدد المجالات يضم أنظمة وحلولاً متقدمة وعالية التأثير، مقدمةً للقوات في المنطقة أحدث التقنيات الداعمة للعمليات الحديثة.

كما تستعرض «إيدج» أنظمة صاروخية متقدمة، من بينها صاروخ MANSUP-ER المضاد للسفن والقادر على العمل في مختلف الظروف الجوية بمدى موسّع، إلى جانب نظام SKYKNIGHT للدفاع الجوي، الذي يتميز بسرعة الانتشار والجاهزية العالية.

وتستعرض مجموعة كالدس القابضة نماذج من الطائرة بدر «250-B» والمركبة الحديثة «مزيد 001» علاوة على نماذج متطورة من صواريخ «الحداه» ونموذج من السفينة الدورية PV38، والتي تم تصنيعها بالكامل وفق أعلى وأحدث التقنيات والمعايير العالمية داخل دولة الإمارات، وبسواعد وكفاءات وطنية مؤهلة.

وستعرض شركة «ريسورس إندستريز»، منتجات من أقسامها المتخصصة في مجال الطيران، والحرب الإلكترونية، والأنظمة البرية.

كما سيتم عرض مركبتين قتاليتين؛ مركبة القتال ذات الكابينة المزدوجة MOREB MRAP، وناقلة الجنود المدرعة MOREB Light Strike Reconnaissance Vehicle.

مجال الطيران

وتشمل المنتجات في مجال الطيران مروحية النقل الثقيل H500 بدون طيار، وطائرة V-15 VTOL بدون طيار، ونموذجاً ثلاثي الأبعاد لطائرة RI-MALE بدون طيار.

وفي قسم الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى نظام UNI3008، سيتم عرض نظام التشويش Sky Sentry ومدفع PULSE50 المضاد للطائرات بدون طيار.

كما ستقوم شركة «أسيس للقوارب» ASIS الرائدة عالمياً في مجال الحلول البحرية المتطورة، بعرض مجموعتها من القوارب الصلبة القابلة للنفخ «RIBs» المتطورة المخصصة للاستخدامات العسكرية والمهنية.

و ستعرض «أسيس للقوارب» قدراتها المتكاملة في مجال الدفاع البحري، والتي تشمل نظاماً اعتراضياً مضاداً للطائرات بدون طيار مدمجاً بسهولة ويسر داخل سفنها لتعزيز الأمن متعدد المجالات والاستعداد العملياتي.