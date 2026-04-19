غباش: اتفاق السلام مُطالب بمعالجة التهديدات الإيرانية بشكل شامل

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فابيان هاميلتون، عضو مجلس العموم البريطاني، رئيس المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، كما أشاد الجانبان بعمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدين ضرورة البناء عليها لتعزيز الحوار البرلماني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية ضمان أمن وانسيابية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية ورفض أي تهديدات تمس سلامتها أو تعرقل حركة التجارة الدولية، والدعوة إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان بقاء المضيق مفتوحاً وآمناً أمام حركة الملاحة.

وأكد فابيان هاميلتون، تضامن المملكة المتحدة مع دولة الإمارات تجاه ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها. من جانبه أشاد معالي صقر غباش، بموقف المملكة المتحدة الداعم لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبإدانتها للهجمات الإيرانية الغاشمة. وشدد معاليه على حق دولة الإمارات في اتخاذ كل ما من شأنه حماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في هذا الصراع، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعه، وعملت على تغليب لغة الحوار والحلول السلمية. وأكد معاليه أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يقوم على أسس ثابتة ومستدامة، ويعالج التهديدات الإيرانية بشكل شامل، ويضع حداً للسلوك الإيراني العدائي، بما يحقق الأمن والاستقرار الشامل والدائم والعادل في المنطقة.

حضر اللقاء الدكتور مروان عبيد المهيري، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، وسعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير الدولة لدى تركيا.

على صعيد متصل، التقى معالي صقر غباش، شالڤا بابواشفيل، رئيس البرلمان بجمهورية جورجيا، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة إسطنبول. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب التطورات الإقليمية الراهنة، وما شهدته المنطقة من اعتداءات إيرانية غاشمة وغير مبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وما ترتب عليها من تداعيات على استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق المواقف داخل الاتحاد البرلماني الدولي لإصدار مواقف برلمانية موحدة تصب في مصلحة الجميع. وشدد معالي صقر غباش على أنه لا يمكن القبول بأي تبريرات تُساق لمثل هذه الأفعال الإيرانية، في ظل ما شهدته المنطقة من هجمات متكررة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت المدنيين ومرافق حيوية، متسائلاً عن كيفية تبرير استهداف البنية التحتية المدنية تحت أي ذريعة.

وأكد معاليه أن مثل هذه الممارسات تتعارض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي، وتقوّض جهود التهدئة، داعياً إلى ضرورة احترام سيادة الدول والامتناع عن أي أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة. من جانبه أكد رئيس البرلمان الجورجي، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين في جورجيا، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية مهمة في بلاده، وعبّر عن تطلع بلاده إلى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات. وأعرب معالي صقر غباش في هذا الشأن عن تقديره لموقف جورجيا الداعم لدولة الإمارات، لا سيما إدانتها الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.