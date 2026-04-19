إشادة خليجية بدور الإمارات في اعتماد قرار المنظمة البحرية بخصوص «هرمز»

أشاد مجلس التعاون الخليجي بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في اعتماد قرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، والذي أدان بشدة إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى جانب هجماتها وتهديداتها للسفن في المنطقة، واعتداءاتها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.

ورحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتُمد خلال دورتها الـ113، والذي أدان بشدة إغلاق إيران لمضيق هرمز.

ورحب كذلك بإدانة اللجنة لتهديدات إيران المرتبطة بزرع الألغام في مضيق هرمز ومحيطه، ونظام الرسوم الذي فرضته على السفن العابرة للمضيق وفقاً للتقارير الواردة في هذا الصدد.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد هذا القرار المهم الذي اعتمدته اللجنة، مؤكداً أهمية قيام المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار وفقاً للقانون الدولي، وضمان مرور السفن عبر المضيق دون عوائق.

وكان البديوي صرح لـ"يورونيوز" بأن إيران مسؤولة عن عسكرة المضيق لتحقيق مكاسب جيوسياسية، وعليها تحمّل التبعات.انتقد طهران بسبب تعطيلها حركة التجارة في هذا الممر البحري الحيوي وبسبب شنها "هجمات وحشية" على دول المجلس الأعضاء.وقال البدوي، "إيران هي التي بدأت ذلك، وعليها أن تكون المسؤولة عن تحمل كل التبعات التي ترتد عليها نتيجة سياساتها".وأضاف: "لم يفعل أحد ذلك من قبل. لقد شهدت المنطقة حروبا كثيرة ونزاعات عديدة، لكن مضيق هرمز لم يُستَخدم قطّ بهذا الشكل. ينبغي أن تكون هي الطرف الذي يتحمل اللوم". وأضاف: "أي مسار تفاوضي يجب أن يشمل جميع دول مجلس التعاون وأطرافا أخرى، من أجل تحقيق ذلك الاستقرار والسلام والأمن طويل الأمد الذي نتطلع إليه جميعا".