أحمد بن سعيد: باتحادنا سنواصل البناء على إرث آبائنا المؤسسين لنرسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في ذكرى عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نستذكر بفخر مسيرة وطننا الاستثنائية التي نبعت من رؤية آبائنا المؤسسين، #زايد_وراشد، وروح الاتحاد التي جسدها قادة إماراتنا السبع.

وأضاف سموه: باتحادنا سننمو، وسنواصل البناء على إرث آبائنا المؤسسين، لنلهم العالم، ونرسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": في ذكرى عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، نستذكر بفخر مسيرة وطننا الاستثنائية التي نبعت من رؤية آبائنا المؤسسين، #زايد_وراشد، وروح الاتحاد التي جسدها قادة إماراتنا السبع.

وقال سموه: حلمهم بوطن موحّد ومزدهر تحوّل إلى واقعنا، وباتحادنا سننمو، وسنواصل البناء على إرث آبائنا المؤسسين، لنلهم العالم، ونرسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة.

وختم سموه : كل عام والإمارات بقيادتها وشعبها بعّز ومجد وازدهار.