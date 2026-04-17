الإمارات: لا ينبغي لأي جهة السيطرة على مضيق هرمز

أكدت دولة الإمارات أنه لا ينبغي لأي جهة أن تسيطر على مضيق هرمز، وأن الممرات الدولية تعد منفعة عامة، مشددة على أن أي حل مستدام للنزاع يجب أن يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، ويضمن حماية طرق التجارة العالمية والبنية التحتية الاقتصادية الحيوية، وأن دولة الإمارات أثبتت مرونتها في مواجهة الهجمات الإرهابية غير المسبوقة، وغير المبررة، التي شنتها إيران على الدولة.

وخلال كلمتها، أمس، في قمة سيمافور (Semafor) للاقتصاد العالمي في واشنطن، أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مرونة دولة الإمارات في مواجهة الهجمات الإرهابية الأخيرة غير المسبوقة وغير المبررة، التي شنتها إيران على الدولة. وسلطت معاليها الضوء على فعالية أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، وكذلك على عزيمة وصمود وقوة مواطني الدولة، والمقيمين فيها.

وقالت معالي ريم الهاشمي: «لقد أكد مجتمعنا من جديد ما تطرحه الإمارات كأسلوب حياة، ليس فقط لتحقيق الازدهار، بل للعيش في أمن أيضاً. وهذا دليل على قيادة الدولة وروح الإمارات».

كما تناولت معاليها قضية حرية الملاحة، مشيرة إلى التأثير الاقتصادي العالمي لأي اضطرابات في مضيق هرمز. وقالت معاليها: «لا ينبغي لأي جهة أن تسيطر على مضيق هرمز؛ فهذه هي الفكرة الأساسية.

الممرات الدولية تعد منفعة عامة». وأوضحت معاليها أن مضيق هرمز يعد ممراً حيوياً لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية، وشرياناً رئيسياً لمجموعة واسعة من السلع الأساسية، بما في ذلك 30 في المئة من الأسمدة العالمية، و25 في المئة من الغاز الطبيعي المسال، و25 في المئة من إمدادات النفط العالمية، و70 في المئة من المواد البتروكيميائية في العالم.

وشددت معالي ريم الهاشمي على أن أي حل مستدام للنزاع يجب أن يعالج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، ويضمن حماية طرق التجارة العالمية والبنية التحتية الاقتصادية الحيوية.

وأكدت معاليها، في إبراز لرؤية الإمارات المستقبلية، أن شراكة الدولة مع الولايات المتحدة تزداد قوة، مشيرة إلى أن التوترات الإقليمية الأخيرة لم تضعف هذه العلاقة، بل عززت التنسيق الوثيق بين الجانبين. وقالت: «إنها علاقة ليست فقط متنوعة، بل طموحة أيضاً، وتمتد من إدارة إلى أخرى. لقد استثمرنا بالفعل نحو تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، والتزمنا باستثمار 1.4 تريليون دولار إضافية على مدى 10 سنوات».

كما أشارت معاليها إلى تعاون الإمارات مع الولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء مثالاً على الطبيعة الطموحة والمبتكرة للعلاقة الثنائية.

وجاءت تصريحات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال زيارة إلى واشنطن، حيث ستلتقي أيضاً بأعضاء في الكونغرس وخبراء بارزين في السياسات ومنظمات إنسانية غير حكومية.

وخلال لقاءات معاليها مع نظرائها الأمريكيين ستؤكد معاليها عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية، وتبرز أهمية التعاون لتعزيز الاستقرار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، والتعامل مع الأولويات العالمية المشتركة.