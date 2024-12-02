أحمد بن محمد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تمضي بثقة نحو مستقبل يحمل للوطن المزيد من الإنجازات

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ، تمضي بثقة نحو مستقبل يحمل للوطن المزيد من الإنجازات على الأرض وفي الفضاء وفي كل محفل.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "عيد الاتحاد الـ 53 هو يوم خالد في تاريخنا، نجدد فيه عهد الوفاء لنهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والآباء المؤسسين الذين أقاموا دولة الاتحاد وضحوا من أجل تقدمها وعملوا بكل إخلاص من أجل الوطن الأغلى، وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة الإمارات وشعبها. بقيادة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تمضي الإمارات بثقة نحو مستقبل يحمل للوطن المزيد من الإنجازات على الأرض وفي الفضاء وفي كل محفل

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