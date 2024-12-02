منصور بن زايد: الإمارات داعم أساسي لمسيرة مجلس التعاون

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أن الإمارات داعم أساسي لمسيرة مجلس التعاون وأن تعزيز العمل الخليجي المشترك ضمانة أساسية لتحقيق مصالح دول المجلس التعاون.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": سعدت بالمشاركة، نيابة عن رئيس الدولة، في القمة الخليجية الـ45 في الكويت الشقيقة..وأشكر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حفاوة الاستقبال..تعزيز العمل الخليجي المشترك ضمانة أساسية لتحقيق مصالح دول مجلس التعاون وتطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار..والإمارات داعم أساسي لمسيرة المجلس انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالروابط الأخوية المتينة التي تجمع شعوبه والإمكانيات المتوفرة للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة".