Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الأمين العام للحزب الشيوعي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة انتخابه

undefined's profile picture

وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة تو لام بمناسبة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة تو لام الأمين العام للحزب الشيوعي رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي لي مين هونغ رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.