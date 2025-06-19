«الفارس الشهم 3» توفر الطعام لآلاف العائلات في غزة

تواصل الإمارات جهودها الإغاثية في قطاع غزة، ضمن حملة «الفارس الشهم 3»، لتقديم الدعم الإنساني لسكان القطاع، وإغاثة العائلات النازحة وتوفير مقومات الحياة لها، وسط الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأشقاء في غزة، نتيجة الحصار المستمر والأوضاع الاقتصادية المتردية.

وفي هذا الإطار، قدمت عملية «الفارس الشهم 3» الدعم إلى تكية «مخيم 5» بالنصيرات، لتوفير الطعام لآلاف العائلات في القطاع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود متواصلة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تعانيها الأسر الفلسطينية، حيث يسهم الدعم في تخفيف معاناة الأشقاء، وخاصة في المناطق التي تعاني نقصاً شديداً في المواد الغذائية.