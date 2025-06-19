سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس موزمبيق

قدم منصور محمد الجويعد أوراق اعتماده إلى دانييل تشابو، رئيس جمهورية موزمبيق، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية موزمبيق، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد في القصر الرئاسي في العاصمة مابوتو.

ونقل السفير منصور الجويعد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس دانييل تشابو وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.