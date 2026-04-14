«الإنتربول» توثّق مساهمات «ربدان» شريك تدريب معتمداً ضمن شبكتها العالمية

وثّق التقرير السنوي لشبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول 2025 مساهمات أكاديمية ربدان بوصفها شريك تدريب معتمداً، مسلطاً الضوء على دورها المتنامي ضمن شبكة دولية مرموقة تضم نخبة من مؤسسات التعليم المتخصص في إنفاذ القانون في العالم.

وقال جيمس أنتوني مورس، رئيس الأكاديمية: «يعكس توثيق مساهمات أكاديمية ربدان في التقرير السنوي لشبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ونضجها، ويؤكد التزامنا المشترك بتطوير القيادات التنفيذية وتعزيز الكفاءات المهنية ضمن مجتمع إنفاذ القانون العالمي».

وأضاف: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة من خلال مبادرات تدريبية مشتركة، وبحوث تطبيقية، وتبادل أكاديمي يسهم في تعزيز مرونة المؤسسات».

وضمن مخرجات هذا التعاون، أتمّ 24 طالباً و2 من أعضاء الهيئة التدريسية من أكاديمية ربدان بنجاح برامج تدريبية متخصصة لدى الأكاديمية العالمية للإنتربول حتى ديسمبر .

وشملت البرامج التدريبية مجالات مكافحة الهجمات السيبرانية، والتحقيق في الجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية، وحماية التراث الثقافي، والجرائم البيئية وأمن المناخ، ما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية للتعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة.

وشارك 4 خبراء دوليين من شبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول كممتحنين خارجيين لأطروحات برنامج الماجستير في القيادة الشرطية والأمنية، ممثلين لشبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول من السويد وكولومبيا والهند والأرجنتين، ما يعزز البعد الدولي للبرامج الأكاديمية في أكاديمية ربدان.