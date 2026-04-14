إطلاق مبادرة لدعم الزوار الدوليين المتأثرين بتأجيل رحلاتهم

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، مبادرة مجتمعية لدعم الزوار الدوليين المتأثرين بتأجيل رحلاتهم، وذلك من خلال تنظيم جولات ثقافية يقودها متطوعون، بما يضمن توفير تجربة مرحِّبة وداعمة تعكس روح التضامن التي تتميز بها أبوظبي، وتجسّد التزام هيئة معاً بتمكين المجتمع وتعزيز التماسك المجتمعي.

وفي إطار هذه المبادرة، ساهم 280 متطوعاً بتقديم 2240 ساعة تطوعية لإرشاد الزوار الدوليين في مؤسسات المنطقة الثقافية في السعديات، ومنها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي.

وأسهمت هذه الجهود في خلق تجارب فريدة للزوار، وتعزيز أجواء الترحيب، وإبراز قيم التعاطف والتكافل التي تقوم عليها المبادرة، ما يُجسد الدور الحيوي للتطوع في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتماسكاً، قادرة على الاستجابة بمرونة وفعالية لمختلف الظروف، ويعكس الوجه الحضاري والإنساني لأبوظبي.

وقالت ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «تؤكد هذه المبادرة التزامنا بتقديم الدعم والرعاية لجميع أفراد المجتمع، بمن في ذلك الزوار الدوليون، ولا سيما في ظل الظروف غير المتوقعة. وبفضل تفاني المتطوعين وتكامل الجهود مع شركائنا، تمكنا من تقديم تجارب ذات أثر ملموس تعزز التلاحم المجتمعي، وترسّخ ثقافة التعاطف والتضامن والعطاء. وتعكس هذه الجهود القيم الأصيلة لأبوظبي، وفي مقدمتها روح العطاء وحسن الضيافة والشمولية، كما تجسّد رسالة هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في تمكين المجتمع، وتوحيد الجهود، وإلهام الأفراد المساهمة الفاعلة والتطوع لبناء مجتمع متماسك ومستدام».

وقال سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تعكس هذه المبادرة التطوعية تكامل الجهود لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتقديم حلول مؤثرة تدعم الأفراد في مختلف الظروف، بما يعزز ثقافة العطاء، ومن خلال استقبال ودعم الزوار الدوليين، نقل متطوعونا القيم والهوية التي تميز أبوظبي، وبالتعاون الوثيق مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، نؤكد كيف يمكن للثقافة والمجتمع أن يتكاملا لإحداث أثر إيجابي ومستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية تحتضن زوارها بروح الضيافة الإماراتية الأصيلة».