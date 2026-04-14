الإمارات تستعرض منتجات الدفاع المتطورة بماليزيا

تشارك كبرى شركات الدفاع والأمن الإماراتية في معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا «DSA 2026» تحت مظلة الجناح الإماراتي، وذلك في الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري بمركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسيستقطب الجناح الإماراتي الذي تنظمه مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي على مدار أربعة أيام، وفوداً رفيعة المستوى وصانعي القرار في القطاع الصناعي لخدمات الدفاع، فضلاً عن اجتماعات تهدف إلى بناء شراكات جديدة بين الجهات الإماراتية ونظيراتها الدولية الأخرى في قطاع الدفاع، مما يعزز الدور المحوري الذي يؤديه معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا في توطيد أواصر التعاون الدولي في قطاعي الدفاع والأمن.

ويضم الجناح الإماراتي كبرى الشركات الوطنية وعلى رأسها «إيدج»، و«كالدس»، و«ريسورس أندستريز»، و«أسيس للقوارب» التي تستعرض مجموعة كبيرة من منتجات وخدمات الدفاع المتطورة، والتي تشمل: منظومات الأسلحة الإلكترونية، والمركبات المدرعة، والطائرات المسيرة، ومنظومات الدفاع الجوي، وتقنيات الاتصالات وزوارق مطاطية، إضافة إلى تقنيات التدريب والمحاكاة.

وتشارك «كابيتال للفعاليات» الذراع التنظيمية لمجموعة «أدنيك»، ومجلة «الجندي» ومجلة «درع الوطن»، المجلتان الرسميتان لوزارة الدفاع، والشريك الإعلامي في جناح دولة الإمارات، إلى جانب كبرى الشركات التي تعمل في مجالات الدفاع والأمن.

وتستعرض «كابيتال للفعاليات» أبرز المشاركات التي تبرز القدرات الدفاعية الإماراتية، لا سيما النسخ القادمة في عام 2027 لكل من معرض الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري وأمن الملاحة «نافدكس»، فضلاً عن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، ومعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2028».

ويتيح الجناح الإماراتي فرصة التواصل وبناء الشراكات مع قادة الصناعة، والاطلاع على أحدث التقنيات الدفاعية، وبحث آفاق التعاون المشترك مع رؤساء الوفود المشاركة في المعرض والفعاليات المصاحبة له.

كما تعد المشاركة في معرض ومؤتمر خدمات الدفاع بآسيا فرصة لممثلي الشركات الدفاعات الإماراتية الوطنية لعرض أحدث ابتكاراتها أمام السوق الآسيوية الدفاعية التي تشهد تطوراً ونمواً كبيراً، والعمل على بناء شراكات استراتيجية وتعزيز حضورها العالمي. ومنذ انطلاقه دورته الأولى في عام 1988، تطور معرض ومؤتمر خدمات الدفاع آسيا ليصبح إحدى أبرز فعاليات الدفاع والأمن في قارة آسيا، إذ يستقطب أكثر من 1,200 شركة دولية من نحو 60 دولة، ليشكل منصة مهمة للتواصل الاستراتيجي وتبادل التكنولوجيا وتنمية الأعمال عبر مختلف مجالات الدفاع والأمن.