ولي عهد أبوظبي يصل إلى بكين في زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة الصينية بكين في مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، في إطار توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

تهدف الزيارة إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية، تأكيداً على التزام البلدين بفتح آفاق جديدة لتعاون اقتصادي وتنموي شامل قائم على توسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الإمكانات العالية بما يواكب التحولات الاقتصادية وتوجهات الأسواق الإقليمية والدولية.

وتسهم هذه الزيارة أيضا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا رائدا في منظومة التجارة العالمية ومحورا رئيسيا للاستثمار، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

يضم الوفد المرافق لسموّه، خلال هذه الزيارة، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.