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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي رومانيا وأفريقيا الوسطى باليوم الوطني ويوم الجمهورية

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وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيتي تهنئة إلى كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وفوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس كلاوس يوهانيس والرئيس فوستين أركانج تواديرا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة إلى أيون مارسيل تشيولاكو رئيس وزراء رومانيا وفيليكس مولوا رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى.