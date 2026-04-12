عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الشؤون الخارجية في الهند الاعتداءات الإيرانية الإرهابية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.

وجدد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند خلال اللقاء التأكيد على تضامن بلاده مع دولة الإمارات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين.

من جانبه، ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة الدكتور جايشانكار، التي تأتي تجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وتأكيداً على تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات، وأكد سموه على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

واستعرض سموه مع الوزير الهندي آخر المستجدات الإقليمية، والمتصلة بإعلان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، وناقشا أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلام المستدام في المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الخاصة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة.