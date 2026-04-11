المستشفى الإماراتي العائم يستقبل 5 مرضى جدداً من غزة ليرتفع الإجمالي إلى 66 مريضاً

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش بجمهورية مصر العربية 5 مرضى جدد قادمين من قطاع غزة، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

وبوصول المرضى الجدد، ارتفع إجمالي عدد المرضى الذين استقبلهم المستشفى الإماراتي العائم إلى 66 مريضاً، حيث باشرت الفرق الطبية والتمريضية فور وصولهم بإجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لكل حالة وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم أداء دوره الإنساني والطبي من خلال تقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، عبر كوادر طبية وإدارية متخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات وتوفير الرعاية اللازمة في مختلف التخصصات.

ويُعد المستشفى الإماراتي العائم أحد أبرز المبادرات الطبية الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، حيث يجسد التزامها الراسخ بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم الدعم الطبي والإغاثي لهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.