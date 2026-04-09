أنور قرقاش: ولّى زمن المجاملات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زمن المجاملات ولّى وموقفنا الجماعي يجب أن يكون حازماً وواضحاً تجاه ملامح المرحلة القادمة.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لا يجب أن يستغرب المتابعون صراحة مواقف الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني على دول الخليج العربي، ومن ذلك بيان وزارة الخارجية بشأن وقف إطلاق النار والذي حظي بتقدير شعبي كبير. فهذا الوضوح ضروري بعد عدوان غاشم ومبيّت".

وختم معاليه: "لقد ولّى زمن المجاملات، وأصبحت المصارحة ضرورة، وموقفنا الجماعي يجب أن يكون حازمًا وواضحًا تجاه ملامح المرحلة القادمة، بما يعزز الاستقرار والأمان في المنطقة".