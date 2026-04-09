الإمارات: محاسبة إيران باب السلام المستدام

الدولة تطالب بتعويضات ومعالجة شاملة للتهديدات وإنهاء الهجمات وفتح «هرمز»

قرقاش: نتجه لإدارة مشهد إقليمي معقد برصيد أكبر وقدرة أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل

أعلنت دولة الإمارات أنها تتابع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مؤكدة سعيها للحصول على مزيد من الإيضاحات بشأن بنود الاتفاق بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ40 يوماً الماضية، والتي شملت نحو 2819 صاروخاً باليستياً وجوالاً وطائرة مسيّرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.

وأشارت الوزارة إلى أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك: القدرات النووية، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز، معربة عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكل دول المنطقة.

وأكدت دولة الإمارات أنها لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي، مشددة على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن رقم (2817)، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً.

وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والأردن وبوليفيا على أهمية ضمان التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة.

وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية وأمن إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. ووسط هذا المشهد، سجلت الإمارات انتصاراً دفاعياً ملحمياً في وجه العدوان الإيراني على مدى 40 يوماً. وأثبتت قواتنا المسلحة كفاءة نوعية في التصدي للعدوان وصواريخه ومسيّراته التي بلغ مجموعها منذ بدء العدوان 2819 صاروخاً ومسيّرة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات انتصرت بدفاع وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم. وأكد عبر منصة «إكس» أن الإمارات تتجه لإدارة مشهد إقليمي معقد برصيد أكبر، ومعرفة أدق، وقدرة أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل. وختم معاليه: «قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي».