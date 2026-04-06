دفاعاتنا الجوية تتصدى لـ 2722 صاروخاً ومسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، أمس، «5 أبريل 2026»، مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران. ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 507 صواريخ باليستية، و24 صاروخاً جوالاً، 2191 طائرةً مسيّرة، وبلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية، متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغالية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، 217 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

3 حرائق

من جهة ثانية، أعلنت الجهات المختصة أنه في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في مصنع بروج للبتروكيماويات، والناجم عن سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي - اندلاع ثلاثة حرائق دون وقوع أي إصابات، فيما لحقت أضرار بالموقع، ويجري حالياً تقييمها.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، إن فرق الاستجابة للطوارئ باشرت التعامل معها بسرعة وكفاءة عالية، وتمت السيطرة على الوضع.

ميناء خورفكان

من جانبه قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن الجهات المختصة في الإمارة تعاملت مع حادث استهدف ميناء خورفكان أمس.

وأسفر الحادث عن تعرّض شخص واحد من الجنسية النيبالية لإصابة بليغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية، إضافة إلى إصابة ثلاثة من الجنسية الباكستانية بإصابات تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة، وذلك إثر سقوط شظايا بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي. ونقل المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن الجهات المختصة قولها إنه تم أيضاً السيطرة على حريق اندلع في موقع الحادث الذي أعقبته عملية التبريد، مؤكدة أن فرق الاستجابة للطوارئ نجحت في التعامل معه بسرعة وكفاءة عالية.