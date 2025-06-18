محمد بن زايد: الإمارات تتضامن مع إيران وشعبها خلال هذه الظروف

سموه يبحث هاتفياً مع أردوغان جهود خفض التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الأزمات

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليميين، وتطرق الاتصال إلى الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أعرب سموه عن تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها خلال هذه الظروف.

تواصل

وشدد سموه على أن دولة الإمارات تواصل الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الأطراف المعنية بهدف تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.. مؤكداً سموه دعم الدولة لأي خطوات تصب في هذا الاتجاه.

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بحثا خلاله مواصلة التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

قضايا

كما استعرض سموه والرئيس التركي خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين في هذا السياق ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار وحل جميع الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيداً من الأزمات وبما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أكدا دعم البلدين كل ما يعزز أسباب السلام في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

نهج

من جهته، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات نهجها دائم في تغليب الدبلوماسية وتعزيز الأمن الإقليمي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها معاليه على حسابه بمنصة «إكس»، قال فيها: «أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في اتصال مع الرئيس الإيراني فخامة الدكتور مسعود بزشكيان، عن تضامن دولة الإمارات مع إيران وشعبها في هذا الظرف الدقيق، مؤكداً مواصلة الجهود والاتصالات لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع، ودعم أي خطوات نحو الاستقرار في المنطقة، في موقف يؤكد نهج الإمارات الدائم في تغليب الدبلوماسية وتعزيز الأمن الإقليمي».