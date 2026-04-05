دفاعاتنا تتصدى للعدوان الإيراني الإرهابي بأداء فاق التوقعات

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع 23 صاروخاً باليستياً، و56 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 498 صاروخاً باليستياً، 23 صاروخاً جوالاً و2141 طائرة مسيّرة.

وأدت حصيلة هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل 10 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية والهندية والمصرية، وإصابة 217 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسيات الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الإندونيسية، السويدية، التونسية، المغربية والروسية.