قرقاش: فخورون بقواتنا التي تحمي الدار بوجه العدوان الإيراني الحاقد

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بدور ضباط وجنود قواتنا المسلحة، وبكل من يعمل على حماية الوطن من ضباط وشرطة ومسعفين وإطفائيين.

واصفاً إياهم بأنهم «سيوف الحق والحصن الحصين»، في مواجهة العدوان الإيراني الغاشم.وأكد معاليه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، أمس، أن تضحيات من ذكرهم، هي الدرع التي تحمي الوطن وتصون أمنه في وجه أي تهديدات خارجية.

وقال معاليه: «‏تحية فخر واعتزاز لضباط وجنود قواتنا المسلحة الأبية، ولكل ضابط وشرطي ومسعف وإطفائي، فخرنا الذي نعتز به، سيوف الحق والحصن الحصين الذي يحمي الدار، ويصون أمنها في وجه عدوان إيراني غاشم حاقد». وأضاف معاليه: «‏وكما قال الشاعر: وجدتهم أعطوا الشجاعة حقها».