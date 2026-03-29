الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر على دولة الكويت





أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الإرهابي الغادر الذي استهدف أحد المعسكرات في دولة الكويت، وأسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يُمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها. كما عبّرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الهجوم الآثم.