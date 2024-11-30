محمد بن زايد: دعم الإمارات ثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على دعم دولة الإمارات الثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في تدوينة للبعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة على منصة «X» اليوم.

وقالت البعثة: «بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، على دعم دولة الإمارات الثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه».

وأضافت: «ستظل دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق السلام المستدام، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية. وندعو مجدداً إلى وقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، لرفع المعاناة الإنسانية الكارثية عن الشعب الفلسطيني في القطاع».