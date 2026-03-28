رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس أوغندا تسلمها شخبوط بن نهيان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية من فخامة يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الصديقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لدى لقائه أمس في أبوظبي سعادة زاكي ونومي كبيدي، سفير جمهورية أوغندا لدى دولة الإمارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأشار معاليه إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع جمهورية أوغندا لاستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.