عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من وزراء الخارجية تداعيات الأوضاع الراهنة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية أمس، مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، وأنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، وبيتر زيجارتو، وزير خارجية المجر، وأسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري، مجمل التطورات الإقليمية في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وناقش سموه مع الوزراء تداعيات الأوضاع الراهنة على أمن واستقرار المنطقة، والسلم والأمن الإقليميين.

كما تناولت الاتصالات الهاتفية أهمية دعم الحلول الدبلوماسية، والحوار لحل الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتناول سموه ورئيس الوزراء اللبناني، خلال الاتصال، أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع، والعمل على خفض التصعيد.

كما تطرقا إلى أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار البناء وسيلة لمعالجة الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وصون أمن شعوبها.

وناقش سموه والدكتور سوبرامنيام جايشانكار، سبل تعزيز الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، كما تناول الاتصال الهاتفي أهمية قنوات الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة، ودعم كافة المساعي الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.