أنور قرقاش: استمرار العدوان لا يزيد النظام الإيراني إلا عزلةً ولن يمر دون مساءلة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن إدانة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالإجماع للعدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي والأردن الشقيق تمثل موقفًا دوليًا واضحًا يرسّخ خطورة هذه الهجمات وانتهاكها الصريح للقانون الدولي وسيادة الدول.

كما أشار معاليه إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة، وحق الدفاع عن النفس مكفول.

وختم معاليه: "استمرار العدوان لا يزيد النظام الإيراني إلا عزلةً".